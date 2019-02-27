Джанаев стал игроком польского "Медзя"

Бывший вратарь казанского "Рубина" Сослан Джанаев подписал контракт с клубом высшей польской лиги "Медзь", представляющий город Легниц. Детали подписанного договора между сторонами не разглашаются.

Накануне Джанаев досрочно разорвал контракт с "Рубином", который действовал до лета 2020 года. При этом футболист по условиям договора добился выплаты казанцами существенной суммы.

"Медзь" после 23 туров занимает 13 строчку из 16 в турнирной таблице польской Экстраклассы. В активе клуба из Легница 24 очка.