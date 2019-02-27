Новости Спорт

Все видео этой рубрики
27 февраля 201917:57

Джанаев стал игроком польского "Медзя"

twitter.com/MiedzLegnica

Бывший вратарь казанского "Рубина" Сослан Джанаев подписал контракт с клубом высшей польской лиги "Медзь", представляющий город Легниц. Детали подписанного договора между сторонами не разглашаются.

Накануне Джанаев досрочно разорвал контракт с "Рубином", который действовал до лета 2020 года. При этом футболист по условиям договора добился выплаты казанцами существенной суммы.

"Медзь" после 23 туров занимает 13 строчку из 16 в турнирной таблице польской Экстраклассы. В активе клуба из Легница 24 очка.

Сейчас

17:35

Жена краснодарского каннибала получила 10 лет

17:21

Россиянин Бессмертных выиграл серебро чемпионата мира по лыжам

14:46

Трамп и Ким начали встречу в Ханое

13:59

Украина меняет правила отбора своих представителей на "Евровидении"

12:39

Песков: на Россию из США постоянно идет огромное количество кибератак

11:52

Из-за инцидента в Кашмире в Ташкенте экстренно сел самолет "Аэрофлота"

11:50

На вокзале в Каире загорелся поезд. Есть жертвы

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Трамп и Ким отведали сушеной хурмы

Трамп и Ким отведали сушеной хурмы

1 час назад
Кашмир стал самой опасной точкой на планете

Кашмир стал самой опасной точкой на планете

3 часа назад
Мощный взрыв на железнодорожном вокзале в Каире сняли на видео

Мощный взрыв на железнодорожном вокзале в Каире сняли на видео

4 часа назад
Украина меняет правила отбора своих представителей на "Евровидении"

Украина меняет правила отбора своих представителей на "Евровидении"

5 часов назад
Суд: ни родственники, ни посольство не обращались за телом Малашенко

Суд: ни родственники, ни посольство не обращались за телом Малашенко

2 часа назад
Четырехлетний мальчик провел несколько суток с мертвой бабушкой

Четырехлетний мальчик провел несколько суток с мертвой бабушкой

3 часа назад
QS: 20 лучших вузов России

QS: 20 лучших вузов России

12 часов назад
Нужна помощь: Данияру Фаляхутдинову необходимы расходные материалы к аппарату ИВЛ

Нужна помощь: Данияру Фаляхутдинову необходимы расходные материалы к аппарату ИВЛ

25.02.2019 09:22
СК проверит, пострадали ли лошади во время "козлодрания" на московском ипподроме

СК проверит, пострадали ли лошади во время "козлодрания" на московском ипподроме

2 часа назад
На перемене в московской школе подрались третьеклассницы

На перемене в московской школе подрались третьеклассницы

5 часов назад
Звезда сериала "Не родись красивой" рассказала о стертых руках и фиктивном браке

Звезда сериала "Не родись красивой" рассказала о стертых руках и фиктивном браке

4 часа назад
Конгресс США опубликовал проект новых санкций против России

Конгресс США опубликовал проект новых санкций против России

7 часов назад
В "Зарядье" прозвучат фантастические сочинения Моцарта

В "Зарядье" прозвучат фантастические сочинения Моцарта

26.02.2019 13:55
"Лионские соловьи" споют в Доме музыки

"Лионские соловьи" споют в Доме музыки

26.02.2019 10:04
Долгожданное продолжение: "Годунов" возвращается

Долгожданное продолжение: "Годунов" возвращается

25.02.2019 19:50
"Т-34" прошел в США с большим успехом

"Т-34" прошел в США с большим успехом

24.02.2019 21:41
Вдова нигерийского принца закрутила с полицейским из Ганы

Вдова нигерийского принца закрутила с полицейским из Ганы

52 минуты назад
Всё-таки генетика: определены сотни генов, отвечающих за бессонницу

Всё-таки генетика: определены сотни генов, отвечающих за бессонницу

1 час назад
Миллионные хищения выявлены в украинской оборонке

Миллионные хищения выявлены в украинской оборонке

1 час назад
В Москве простились с собкором ВГТРК на Ближнем Востоке Андреем Поповым

В Москве простились с собкором ВГТРК на Ближнем Востоке Андреем Поповым

1 час назад
Жена краснодарского каннибала получила 10 лет

Жена краснодарского каннибала получила 10 лет

1 час назад
Мать спускала дочь на простынях с пятого этажа и уронила в сугроб

Мать спускала дочь на простынях с пятого этажа и уронила в сугроб

2 часа назад
Глыба льда упала на ребенка с крыши рязанского общежития

Глыба льда упала на ребенка с крыши рязанского общежития

2 часа назад
Британцы разработали игру про разумное авокадо

Британцы разработали игру про разумное авокадо

2 часа назад
Туризм с погружением: где и как играть на колоколах

Туризм с погружением: где и как играть на колоколах

2 часа назад
Разбился индийский военный вертолет

Разбился индийский военный вертолет

3 часа назад
Mercedes-Benz GLE получил первую "заряженную" AMG-версию

Mercedes-Benz GLE получил первую "заряженную" AMG-версию

3 часа назад
Оскорбленный покупатель открыл огонь по продавцам на востоке Москвы

Оскорбленный покупатель открыл огонь по продавцам на востоке Москвы

4 часа назад
Пожар в Новой Трехгорке: огонь в высотке пришлось заливать ведрами

Пожар в Новой Трехгорке: огонь в высотке пришлось заливать ведрами

4 часа назад
Наш ответ НАТО. Шойгу рассказал, как обновляется российская армия

Наш ответ НАТО. Шойгу рассказал, как обновляется российская армия

5 часов назад
Facebook даст пользователям "право на забвение"

Facebook даст пользователям "право на забвение"

5 часов назад
"Калашников" представил высокоточный дрон-камикадзе

"Калашников" представил высокоточный дрон-камикадзе

5 часов назад
Катастрофа на вокзале в Каире. Фотолента

Катастрофа на вокзале в Каире. Фотолента

5 часов назад
Песков: на Россию из США постоянно идет огромное количество кибератак

Песков: на Россию из США постоянно идет огромное количество кибератак

6 часов назад
Экс-супруга Глушакова намерена отсудить у футболиста 150 миллионов рублей

Экс-супруга Глушакова намерена отсудить у футболиста 150 миллионов рублей

6 часов назад
Скорая помощь с маленьким пациентом перевернулась после ДТП в Краснодаре

Скорая помощь с маленьким пациентом перевернулась после ДТП в Краснодаре

6 часов назад
При крушении вертолета в Непале погиб министр гражданской авиации

При крушении вертолета в Непале погиб министр гражданской авиации

6 часов назад
Зачем люди бронзового века одомашнили лис

Зачем люди бронзового века одомашнили лис

6 часов назад
Бактерии могут превращаться в зомби, чтобы выжить

Бактерии могут превращаться в зомби, чтобы выжить

6 часов назад
Барнаульские коммунальщики убирали снег и замуровали подъезд

Барнаульские коммунальщики убирали снег и замуровали подъезд

7 часов назад
Игорь Акинфеев назван самым непробиваемым вратарем Европы

Игорь Акинфеев назван самым непробиваемым вратарем Европы

7 часов назад
Из-за инцидента в Кашмире авиакомпании задерживают и перенаправляют рейсы

Из-за инцидента в Кашмире авиакомпании задерживают и перенаправляют рейсы

7 часов назад
За спасение птиц - в тюрьму: орнитолога-любителя судят за сострадание к пернатым

За спасение птиц - в тюрьму: орнитолога-любителя судят за сострадание к пернатым

7 часов назад
13 лучших драконов из мультфильмов

13 лучших драконов из мультфильмов

7 часов назад
Новая функция WhatsApp поможет предотвратить спам

Новая функция WhatsApp поможет предотвратить спам

7 часов назад
В Швеции задержан подозреваемый в шпионаже в пользу России

В Швеции задержан подозреваемый в шпионаже в пользу России

8 часов назад
В Нальчике ликвидированы трое боевиков, планировавших теракт

В Нальчике ликвидированы трое боевиков, планировавших теракт

8 часов назад
Япония выразила протест в связи с поездкой Иванова на Курилы

Япония выразила протест в связи с поездкой Иванова на Курилы

8 часов назад
Объявлены российские цены на обновленный кроссовер Honda Pilot

Объявлены российские цены на обновленный кроссовер Honda Pilot

8 часов назад
Камера зафиксировала момент неудачной посадки бизнес-джета в Шереметьеве

Камера зафиксировала момент неудачной посадки бизнес-джета в Шереметьеве

8 часов назад
У кафе в Ивановской области нашли изрешеченное тело бойца ММА

У кафе в Ивановской области нашли изрешеченное тело бойца ММА

9 часов назад
Обзор смартфона Huawei Honor 10 Lite: кандидат в преемники

Обзор смартфона Huawei Honor 10 Lite: кандидат в преемники

9 часов назад
На сцену "Театриума на Серпуховке" возвращается "Баба Chaneль"

На сцену "Театриума на Серпуховке" возвращается "Баба Chaneль"

26.02.2019 10:05