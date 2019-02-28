В России не делают пельмени со Знаком качества

Пельмени – самый популярный полуфабрикат в России. Эксперты Роскачества провели исследование, в ходе которого узнали, есть ли в отечественных пельменях мясо, рвется ли у них тесто при варке, могут ли они быть потенциально небезопасными для покупателей.

Специалисты проверили по 88 показателям 48 российских торговых марок, стоимостью от 90 до 640 рублей за один килограмм.

По итогам лабораторных испытаний выяснилось, что никто из отечественных производителей пельменей не может претендовать на российский Знак качества.

Однако некоторые торговые марки заслужили весьма высокий рейтинг Роскачества.

В десятку лучших вошли "Сибирская коллекция" – 4,4 балла (450,21 рублей за 1 килограмм), "Дымов" – 4,37 балла (344,89 рублей), "Цезарь" – 4,36 балла (427 рублей), "Останкино. Папа может" – 4,36 балла (311,38 рублей), "Ермолино" – 4,35 балла (153 рублей), "Мираторг" – 4,3 балла (291,25 рубль), "ВкусВилл" – 4,26 балла (562,5 рубля), "Атяшево" – 4,25 балла (374 рубля), "ДобрынинЪ" – 4,25 балла (299,88 рублей) и "Уральские пельмени" – 4,23 балла (418,77 рублей).

Роскачество пришло к выводу, что лучшие пельмени производят в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Калужской, Белгородской, Орловской областях, Мордовии и Башкортостане, а также в Челябинской области.

В данных марках не был обнаружено генетически модифицированных организмов, тяжелых металлов, пестицидов, недопустимых количеств полифосфатов, листерий, сальмонелл, сорбиновой и бензойной кислоты, нитрита натрия.

На один из популярнейших вопросов – есть ли в пельменях мясо – эксперты ответили утвердительно. ДНК крупного рогатого скота и ДНК свиньи были найдены во всех образцах пищевых продуктов.

При этом выявлены и незаявленные виды мяса, которые могли попасть в пельмени с плохо промытой ленты на производстве.

Например, не указанная в составе свинина обнаружена в пельменях "Иркутские", "Каждый день", "Ларнета" и "Своими руками. Карапузы". В "Равиолло" и "Сальников" – содержится куриное мясо.

Выявлено несоответствие некоторых заявленных параметров. В частности, массовая доля жира в различных пельменях отличалась от реальной в 23 случаях из 48, а массовая доля белка – в 5 случаях.

Например, в продукции "Сальников" найдено почти на 10% меньше белка, чем того требует ГОСТ-32951, а в пельменях "Своими руками. Карапузы", предназначенных для питания детей — больше разрешённого ГОСТ-32967 количество жира: 24,3% при ограничении до 20%.

Выявлены и случаи недовеса – "От Ильиной" и «Родной дом".

Пельмени 27 брендов продемонстрировали, что соответствуют правилам ГОСТ-33394, согласно которым мясной начинки должно быть не менее 50%. Самые высокие показатели у марок "Мясницкий ряд" (около 62% начинки) и "От Палыча" (около 59% начинки).

Все исследованные бренды прошли соответствие на толщину теста.

При исследовании удалось развенчать два мифа. Первый – о том, что в фарше вместе с мясом перемалывают и кости. Ни в одной из марок их не было найдено. Только в "Бульменях" были обнаружены хрящи. Второй – о том, что производители добавляют в мясо крахмал. Это вещество не фигурировало в пельменях ни одной торговой марки.

Роскачество предупреждает родителей, что предназначенная для детей продукция "Своими руками. Карапузы", "Снежана" ("Детские") и "Цезарёнок", продемонстрировала не лучшие результаты.

"Цезарёнок" потерял балл за несоответствие маркировке количества жира, а также за низкий процент содержания начинки (42,5%). У пельменей "Снежана" ("Детские") обнаружили более серьезное нарушение – повышенное количество микроорганизмов. Самый серьезный нарушитель – пельмешки "Своими руками. Карапузы". В них эксперты нашли бактерии кишечной палочки, незаявленные ДНК свинины и повышенное количество жира.