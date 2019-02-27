Освобождение заложницы в супермаркете Читы попало на видео

Инцидент произошел накануне, 26 февраля вечером. Сотрудники Росгвардии приехали на вызов, поступивший при нажатии тревожной кнопки одного из супермаркетов города.

Росгвардейцам удалось на секунду отвлечь агрессивного мужчину и освободить женщину. Несколькими минутами спустя бригада скорой помощи установила, что пострадавшая отделалась легким испугом и не нуждается в медицинской помощи.

Задержанный злоумышленник был передан в руки полиции. Им оказался 31-летний житель села Шелопугино Забайкальского края. О мотивах его поступка не сообщается.