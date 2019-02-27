Шакиру будут судить в Испании за неуплату налогов

12 июня испанский суд рассмотрит дело колумбийской певицы Шакиры, которую обвиняют в неуплате налогов на сумму 14,5 миллионов евро. Власти считают, что она скрывала эти деньги с помощью компаний, которые были зарегистрированы в офшорных зонах, сообщает Hollywood Reporter.

Cледователи утверждают, что звезда уклонялась от уплаты подоходного налога и налога на имущество с 2012-го по 2014-й год.

В течение этого времени Шакира жила в регионе, считают следовали, однако адвокаты звезды утверждают, что певица не проживала постоянно в Испании до 2015 года и выполнила все свои налоговые обязательства.

С 2010-го по 2017-й годы артистка встречалась с испанским футболистом Жераром Пике. При этом на учет в налоговые органы Испании она встала только в 2015 году.

По этой причине налоговики начали подозревать, что Шакира четыре года уклонялась от уплаты налогов в Испании, несмотря на то, что большую часть времени проживала на территории страны.