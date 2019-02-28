Авиакомпании мира меняют маршруты из-за закрытия воздушного пространства Пакистана

Мировые авиакомпании меняют сетку из-за закрытия воздушного пространства Пакистана для коммерческих рейсов.

В частности, все авиаперевозчики Арабских Эмиратов приостановили полеты в Исламабад на неопределенный срок.

Оператор воздушного движения Eurocontrol отметил, что более 400 маршрутов из Европы претерпят изменения. Кроме того, о смене маршрутной сети заявили и российские авиаперевозчики, передает телеканал "Россия 24".