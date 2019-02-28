Проголосовать на выборах в Москве можно будет и с временной регистрацией

Люди с временной регистрацией в Москве могут получить право голосовать на местных выборах. Соответствующий законопроект накануне внесли в Госдуму.

К единому дню голосования 8 сентября в 2021 году планируется создать цифровые избирательные участки, передает телеканал "Россия 24". На них жители других регионов, если они имеют регистрацию по месту пребывания в столице, смогут голосовать на региональных выборах.