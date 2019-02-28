В Якутии под лед провалились большегрузы

Большегрузы провалились под лед в Якутии. Со слов очевидцев, из ледяного плена эвакуировать их не могут почти месяц. Специалистам просто трудно подобраться к этому месту, передает телеканал "Россия 24".

Транспортные компании, которым принадлежат машины, привлекут к ответственности. Дальнобойщикам пришлось обратиться за помощью к местным жителям.