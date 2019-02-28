На юго-востоке Москвы две судимые девушки исполосовали ножами троих йеменцев

В Москве трое граждан Йемена получили ножевые ранения во время драки.

Инцидент произошел на улице Гурьянова в столичном районе Печатники утром 28 февраля. В ходе конфликта две ранее судимые девушки исполосовали йеменцев ножами.

Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, с ранениями шеи пострадавшие были доставлены в больницу. Девушки задержаны. По данному факту проводится проверка.