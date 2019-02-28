Бокс. Джошуа назвал примерные сроки боя с Уайлдером
Два непобежденных боксера-профессионала британец Энтони Джошуа и американец Деонтей Уайлдер могут встретиться на ринге за титул абсолютного чемпиона мира в декабре нынешнего года. Правда, для этого должны сойтись сразу несколько условий.
Сильнейших тяжеловесов мира эксперты давно сводят в очном поединке, но встреча неоднократно переносилась: каждый их чемпионов слишком дорожит своими титулами, так что предпочитает более легких конкурентов. Вот и в этом году Джошуа и Уайлдер прежде чем выйти на переговоры друг с другом, должны провести бои с другими соперниками.
Джошуа в начале июня встретится с американцем Джаррелом Миллером и соперник не выглядит для британца "непроходимым". В свою очередь Уайлдер в мае собирался провести повторную встречу с англичанином Тайсоном Фьюри, бой с которым 1 декабря 2018 года завершился вничью, прервав серию побед американца. Однако пока стороны не подтвердили встречу, она "провисла" в календаре. К слову, здесь исход матча не вполне очевиден.
Тем не менее, Джошуа в интервью talkSPORT заявил, что готов в случае успеха в бою с Миллером начать переговоры с Уайлдером: "Допустим, что я выиграл у Миллера. В этом случае мы могли бы сразиться с Уайлдером в декабре". Однако, Энтони оговорился, что предпочел бы бой в Великобритании.
“Let’s say I beat Miller and win... We could fight Wilder in December.” 💥— talkSPORT (@talkSPORT) 25 февраля 2019 г.
“Fury could happen sooner, he’s a UK based fighter, it should happen here.”@AnthonyFJoshua on when he’ll fight the other top heighweight boxers 🥊 pic.twitter.com/71hmpNjbHK
Джошуа, которому 29 лет, провел на профессиональном ринге 22 боя и все выиграл (21 встречу – нокаутом). Он является чемпионом мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (WBO). Уайлдеру 33 года и он выиграл 40 боев (39 нокаутов) при одной ничьей с Фьюри. Он носит титул Всемирного боксерского совета (WBC).
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