На Большом адронном коллайдере обнаружили новую частицу

На Большом адронном коллайдере (кольцевой тоннель под Францией и Швейцарией) в ходе экспериментов обнаружена новая элементарная частица, которая относится к классу чармониев.

"Чармонии — очень большой класс частиц, среди которых известно более 20 состояний. Но в этом классе есть и белые пятна — частицы, которые предсказываются моделью, но не наблюдаются в эксперименте", — объяснил "Интерфаксу" Иван Беляев, старший научный сотрудник Института ядерной физики имени Г.И. Будкера (Новосибирск) — ученые НИИ участвовали в этих экспериментах.

Теперь, по словам Беляева, удалось увидеть ту частицу, которою долгое время не могли обнаружить. Результаты работ были представлены на Международном совещании по электрон-позитронным столкновениям, которая проходит в настоящее время Новосибирске.