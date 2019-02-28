В Москве избили работавшего в правительстве генерала Бриндикова

Генерал-полковник в отставке Александр Бриндиков, на протяжении трех лет занимавший пост замминистра промышленности, науки и технологий, попал в больницу после драки перед офисом своей компании. Выяснение отношений из-за дорожного конфликта сняла камера наблюдения.

Инцидент произошел около 13:30 в минувшую среду, 27 февраля, на Малой Никитской улице. Причиной ссоры, как можно судить по кадрам, стала притормозившая перед воротами белая легковушка — она перегородила проезд кроссоверу Бриндикова, который не преминул посигналить и сделать замечание водителю.

Выяснение отношений продолжилось уже у порога здания: пассажир легковушки что-то пытался объяснить генерал-полковнику, но тот его не слушал, в итоге между мужчинами завязалась драка. Бриндиков первоначально дал отпор противнику, но тому на помощь подоспел приятель — работавшего в правительстве и оборонном комплексе чиновника избивали уже в его же машине.

Отставной генерал-полковник, который ныне входит в экспертный совет Федеральной антимонопольной службы, был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга. Личность одного из его обидчиков удалось установить — это некто Юрий Любченко 1975 года рождения, передает ТАСС. О втором нападавшем ничего не сообщается.