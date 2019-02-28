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28 февраля 201916:45

Астраханские кулибины создали оригинальное плавсредство - бухлодку

Необыкновенное плавсредство создали кулибины из села Полдневое в Астраханской области. Абсолютный эксклюзив отечественного автопрома: "лодка-буханка" или, как ее называют местные жители, "бухлодка" — это гибрид уазика-буханки и лодки-бударки. Выглядит механизм чудовищно, зато используется с успехом.

"Это наш местный эксклюзив. Туристы все в шоке. Сразу достают фотоаппараты. Мы сначала тоже были в шоке, но быстро привыкли, а для иногородних это прямо экспонат", — рассказывают местные жители в эфире программы "60 минут".


Капитан Дамир Алдишев говорит, что владелец уазика внутри не проводил практически никаких изменений: сидения — на своих местах, под полом – лодочный мотор. Он отметил, что в новой лодке тепло и уютно.

Жители села также довольны экстравагантным плавсредством. Директор местной школы Елена Тимофеева рассказала, что часто "буханку" используют для перевозки детей.

Представители местных властей тоже вполне довольны "бухлодкой". Глава муниципального образования Ирина Герасимова уточнила, что "бухлодка" построена местным жителем на основе военного катера БМК-130. Там есть сигнальные огни, даже играет музыка". Так что, по ее мнению, такое плавсредство вполне может существовать для перевозки людей.

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