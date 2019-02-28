После падения самолета на дом в Подмосковье возбуждено уголовное дело

После падения самолета на дом в Подмосковье и гибели двух человек возбуждено уголовного дела. Его расследованием будут заниматься следователи Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следкома России.

Легкомоторный самолет "Охотник-С72" вылетел с частного аэродрома Северка под Коломной за 40 минут до крушения, сообщает ТАСС. Спортивный самолет задел угол нежилого частного дома в дачном сообществе "Подлипки-3". В доме в момент крушения спортивного самолета в дачном доме никого не было. Оба погибших находились в самолете. За штурвалом самолета находился 52-летний Игорь Козлов.

На месте происшествия следственная группа сработает совместно с представителями МЧС России и Росавиации.

Уголовное дело, пояснила представитель Московского регионального следственного управления на транспорте Лариса Марковец, возбуждено по части 3 статьи 263 Уголовного кодекса России ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух лиц").