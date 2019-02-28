В Москве в результате массового ДТП в Гагаринском тоннеле погиб сотрудник ДПС

В результате ДТП в Гагаринском тоннеле в Москве погиб сотрудник ДПС, который находился при исполнении служебных обязанностей.

В тоннеле столкнулись четыре автомобиля, обстоятельства произошедшего уточняются, передает "Интерфакс".

Сейчас движение около Гагаринского тоннеля частично перекрыто.

