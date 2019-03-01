Новости Происшествия

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1 марта 201905:59

ЧП в Южной Корее. Если опьянение капитана подтвердится, его арестуют

Российское судно "Сигранд" врезалось в мост в южнокорейском Пусане. В нижней части конструкции образовалась внушительная дыра. Само судно тоже пострадало, но не критически. "Сигранд" шёл без лоцмана и буксира.

Капитана задержали; по информации местных СМИ, он стоял за штурвалом в нетрезвом виде. Уровень алкоголя превышал норму в три раза. Если эти сведения подтвердятся, капитана арестуют. Также известно, что за сорок минут до происшествия "Сигранд" врезался в частную яхту в порту, передает "Россия 24".

Важность инцидента для Кореи обуславливает и тот факт, что мост, в который врезалось судно, - второй по размерам в стране. Корейцы строили его почти 10 лет. 

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