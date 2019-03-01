"Челси" хочет удержать Азара

Руководство "Челси" предложило новый контракт одному из лидеров Эдену Азару. Действующий договор бельгийского полузащитника истекает в мае 2020 года.

Сам 28-летний Азар пока отказывается продлевать соглашение с клубом. Кроме того, футболиста активно приглашают "Реал" и "Пари Сен-Жермен". Тем не менее, "Челси" настроен на продолжение сотрудничества. Тем более что в ближайшие полтора года лондонцам запрещено приобретать новых футболистов.

Поэтому "Челси" подготовил новый контракт с улучшенными условиями. В ближайшее время клуб предложит игроку продлить договор. Однако по сообщениям британской прессы сам Азар твердо решил перейти в "Реал".