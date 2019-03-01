Прогноз от Лукашенко: победа Порошенко и катастрофа украинской государственности

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что президентские выборы на Украине "абсолютно точно" выиграет Петр Порошенко. При этом он не исключил, что возможен второй тур выборов, в который помимо действующего главы государства выйдет шоумен Владимир Зеленский.

Как сообщает РИА Новости, Лукашенко не хочет, чтобы Украину использовали как "разменную монету" и площадку "розыгрыша больших государств", и хочет, "чтобы там было поспокойнее". По его словам, "украинцы этого не заслуживают". Также Лукашенко заверил, что Украина для него "далеко не безразлична".

"Как президент Беларуси, я не хотел бы, чтобы на юге нашей страны происходили такие события, потому что это на нас влияет", — подчеркнул белорусский лидер.

Также он напомнил, после начала конфликта в Донбассе Белоруссия приняла более 150 тысяч переселенцев, хотя и самим белорусам в это время "было не сладко". Эти люди были трудоустроены и работают.



Вместе с тем он считает, что Украина не должна размещать у себя ракеты средней и малой дальности. Лукашенко уверен, что "россияне не могут допустить, чтобы эти ракеты были там", и он в этом вопросе полностью солидарен с Москвой. По его мнению, это может закончиться "катастрофой для государственности Украины".

"Не хотелось бы, чтобы в матушке-Европе вспыхнула, не дай бог, ограниченная ядерная катастрофа", — добавил глава Белоруссии.

Выборы президента на Украине пройдут 31 марта. На пост главы государства претендуют 44 кандидата, среди них – Петр Порошенко, Юлия Тимошенко и Владимир Зеленский. Рейтинг Порошенко, по данным опросов, — более 20 процентов.