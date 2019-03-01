Туомас Саммельвуо назначен главным тренером мужской сборной России по волейболу

Стало известно имя нового главного тренера мужской сборной России по волейболу. Им стал 43-летний финский специалист Туомас Саммельвуо. Он заменил ушедшего в отставку Сергея Шляпникова.

Как сообщил РИА Новости президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко на вакантное место претендовали четыре кандидата: Лоренцо Бернарди, Слободан Ковач, Александр Климкин и Туомас Саммельвуо. Большинство голосов членов экспертного совета получил Туомас Саммельвуо.

Томас Саммельвуо долгое время выступал в чемпионате России как игрок. С 2016 года он возглавляет кемеровский "Кузбасс" с которым он смог занять второе место. Финский тренер свободно владеет русским языком. Саммельвуо будет совмещать работу в сборной и в "Кузбассе".