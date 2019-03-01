Три шпиона НАТО замечены у российских границ

Сразу несколько разведывательных самолетов США и НАТО обнаружены рядом с российской границей. Так, например, около Калининградской области три часа кружил RC-135V, или Rivet Joint. Эта машина оснащена датчиками для обнаружения и идентификации любых источников электромагнитного излучения.

Еще один шпион, на этот раз E-3A Sentry, объявился недалеко от Псковской и Ленинградской областей, пишет агентство "Интерфакс" со ссылкой на мониторинговые ресурсы. Он держался в воздушном пространстве Эстонии и на обратном пути тоже пролетел мимо Калининградской области. Самолет относится к ДРЛО, то есть к дальней радиолокационной разведке. На нем установлен радар с 9-метровой антенной, который замечает летательные аппараты на расстоянии более 375 километров.

И, наконец, последний разведчик, патрульный P-8 Poseidon, около двух часов летал рядом с побережьем Крыма.

Всего за минувшую неделю у границ России замечены 18 самолетов-шпионов. Три раза дежурным истребителям ПВО приходилось отгонять особенно назойливые иностранные самолеты, сообщает Министерство обороны РФ в еженедельном отчете.