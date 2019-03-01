Как не стать жертвой смартфона-шпиона: советы экспертов

Шпион в твоем кармане или сумке. То, что смартфоны могут шпионить за своими владельцами — не секрет. Шпионят, правда, не сами смартфоны, а программы, на них установленные. Вредоносные программы могут перехватывать и отправлять смс, копировать контакты, вести видео- и аудиозапись, а также многое другое. Как себя обезопасить себя, знают эксперты Роскачества. Они охотно делятся своими советами.

Шпионить, предупреждают специалисты, могут абсолютно безобидные, на первый взгляд, приложения: например, фонарик, который запрашивает доступ к контактам и фотографиям. Поэтому нужно более внимательно относиться к запросам доступа к камере, микрофону, фото и контактам от приложений. Прежде всего, надо думать, действительно ли фонарику нужна такая функция, как доступ к фото? Что он собирается в этих фото подсвечивать?

Не помешает проверить все имеющиеся доступы. Это можно сделать в настройках. Не исключено, что вы удивитесь, когда начнете детально их изучать!

Если вы не хотите, чтобы вас прослушивали мобильные приложения и вам важен режим конфиденциальности, то нужно ограничить доступ мессенджеров и прочих приложений к микрофону. Также рекомендуется не использовать аудиосообщения, которые, кстати, не всегда удобны для получателей.

Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов также рекомендует не использовать голосовые команды для мобильных приложений — это менее радикальный способ избежать прослушки. Эти приложения, предупредил Куканов, постоянно анализируют всю поступающую информацию, поскольку ждут от владельца смартфона ключевые слова и команды.

Еще одно средство профилактики шпионажа – вовремя обновлять операционную систему. Это позволяет своевременно закрывать выявленные специалистами уязвимости. Еще одно предложение от экспертов Роскачества: устанавливать приложения только из официальных магазинов.

Владельцам смартфонов на операционной системе Andorid до версии 6.0 следует внимательно изучать список запрашиваемых прав. И обязательно быть внимательным к доступам мобильных приложений, которые они запрашивают. Не помешает ограничивать доступ к камере, микрофону, геолокации, фотогалерее, если это не влияет на работоспособность приложений.

Полный список рекомендаций для защиты своей частной жизни от слежки с коммуникационного девайса — на сайте Роскачества.