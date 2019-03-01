Стало известно, когда выйдет новая часть "Рэмбо"

Представители студии Lionsgate назвали дату мировой премьеры пятой части знаменитого боевика "Рэмбо" о бесстрашном ветеране Вьетнама Джоне Рэмбо. Картина "Рэмбо: последняя кровь" выйдет в прокат 20 сентября, сообщает Deadline.

Главную роль в картине вновь сыграет Сильвестр Сталлоне. Ранее актер, впрочем, говорил, что больше не собирается возвращаться к этой роли.

Сюжет пятой части серии фильмов о Рэмбо строится вокруг похищения мексиканским мафиозным картелем дочери знакомых главного героя. В поисках девушки Рэмбо отправляется в Мексику, где сталкивается с опасными торговцами наркотиками.

Режиссером фильма Адриан Грюнберг, ранее снявший "Веселые" каникулы" с Мэлом Гибсоном.

Предыдущая часть "Рэмбо" поставил сам Сталлоне. Она вышла в 2007 году. В ней главный герой в очередной раз пытался уйти на покой и посвятить себя тихой уединенной жизни. Но не тут-то было. В итоге бывший военный спас жителей деревни в Таиланде от боевиков из Мьянмы.