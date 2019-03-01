Хамза бен Ладен лишен саудовского подданства

Сын экс-лидера террористической организации "Аль-Каида" (запрещена в РФ) Усамы бен Ладена — Хамза бен Ладен — больше не подданный Саудовской Аравии. Соответствующее решение приняли власти королевства, передает "Интерфакс".

Еще в 2017 году Госдепартамент США объявил Хамзу бен Ладена особо опасным террористом. За информацию, которая поможет его поймать, объявлена награда в 1 миллион долларов.

По данным американцев, Усама бен Ладена готовил своего сына к тому, чтобы он стал главой "Аль-Каиды", и сейчас Хамза может быть одним из лидеров этой террористической группировки.

Сам Усама, причастный к теракту 11 сентября 2001 года на территории США, был убит в 2011 году в районе пакистанского города Абботтабад.