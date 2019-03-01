Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
1 марта 201920:50 Андрей Чистяков

Экстремальный туризм для экстремально богатых: кто торгует адреналином

Один человек погиб и еще шестеро пострадали в результате мощного схода лавины в Карачаево-Черкесии. Волна снега накрыла их прямо во время спуска с горы. ЧП произошло в специальной, закрытой для катания зоне неподалеку от курорта Архыз. Это место известно тем, что там любят отдыхать экстремалы с экстремально высоким уровнем достатка.

Вместо лыж— спуск с вершины на желтых носилках. Экстремал с шестью друзьями отправился в горы на вертолете, чтобы спуститься по целине с вершины горы. Это называется хелиски. Но для этой команды стремление к острым ощущениям закончилось в больнице. Врачи говорят, что повезло — жить будут. "Приехали бригада травматологов и хирургов, а также главный реаниматолог республики", — говорит министра здравоохранения Карачаево-Черкесии Казим Шаманов.


Вот так обычно происходит операция по спасению погребенных под лавиной. Этим лыжникам повезло — их достали быстро. Дышать под лавинным снегом можно считаные минуты.

"Несколько участников смогли сами освободиться из-под снега. Когда прилетела наша группа, один из участников пытался оказать помощь погибшему мужчине. Остальные пребывали в состоянии шока", — рассказывает начальник Архызского поисково-спасательного подразделения Карачаево-Черкесского поисково-спасательного отряда МЧС России Сергей Мыльников.

Курорт Архыз молодой, но очень популярный. Сюда на подготовленные склоны приезжает множество любителей активного отдыха. Многие ищут новых впечатлений.

Здесь заканчивается дорога, но следы от снегоходов повсюду. Впереди так называемый "пухляк" — еще нехоженый снег. Мобильные едва работают, да и разряжаются на холоде быстро.

Всего-то в 10 километрах ущелье, в котором накануне фрирайдеры спускались со склонов. Регистрироваться в МЧС они не стали. Обычно на подобные вылазки группу сопровождает опытный сертифицированный гид, который должен знать о маршруте все. Именно такой инструктор и погиб под лавиной. Сергей Камбалов, член Ассоциации горных гидов, хорошо знал эти горы.

"У Сергея было около 20 лет стажа работы лыжным гидом в горах по всему миру. В его квалификации сомневаться не стоит. Просто фрирайд – это такой вид активного экстремального отдыха, который сопряжен с объективными рисками", — поясняет член правления Ассоциации горных гидов России Максим Фойгель.

Остальные члены группы — банкиры и бизнесмены, которые могли себе позволить подобный недешевый экстремальный отдых. На фрирайд — катание вне трасс — их отправила одна из московских турфирм. На сайте реклама самых разных вариантов отдыха. Однако комментировать несчастный случай в турфирме отказались.

Что именно случилось на склоне и спровоцировало сход снега, пока неизвестно. Даже идеальная метеосводка не гарантирует отсутствие лавин. Об опыте лыжников остается только догадываться. За свою порцию адреналина они заплатили сполна.

Сейчас

21:10

Пьяного Александра Емельяненко задержали в Кисловодске

18:29

Стокгольмский суд арестовал подозреваемого в шпионаже в пользу России

18:19

США расширили антивенесуэльские санкции

18:06

Умер Коля Кузнецов, чью мечту исполнил президент

16:53

Песков прокомментировал новости о связях Baring Vostok с оппозицией

16:26

Каракас готов предоставить Москве нефть

13:36

Песков отреагировал на заявление Лукашенко по объединению

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Индия и Пакистан остановились в шаге от войны

Индия и Пакистан остановились в шаге от войны

51 минута назад
США готовы снабжать венесуэльскую оппозицию оружием из Восточной Европы

США готовы снабжать венесуэльскую оппозицию оружием из Восточной Европы

56 минут назад
Скончавшаяся в психбольнице шестиклассница росла в нормальной семье и хорошо училась

Скончавшаяся в психбольнице шестиклассница росла в нормальной семье и хорошо училась

50 минут назад
Пьяного Александра Емельяненко задержали в Кисловодске

Пьяного Александра Емельяненко задержали в Кисловодске

46 минут назад
"Китовая тюрьма": судьба 100 белух и косаток остается под вопросом

"Китовая тюрьма": судьба 100 белух и косаток остается под вопросом

1 час назад
Экстремальный туризм для экстремально богатых: кто торгует адреналином

Экстремальный туризм для экстремально богатых: кто торгует адреналином

1 час назад
Стали известны зарплаты российских чиновников

Стали известны зарплаты российских чиновников

2 часа назад
Нужна помощь: Данияру Фаляхутдинову необходимы расходные материалы к аппарату ИВЛ

Нужна помощь: Данияру Фаляхутдинову необходимы расходные материалы к аппарату ИВЛ

25.02.2019 09:22
Песков прокомментировал новости о связях Baring Vostok с оппозицией

Песков прокомментировал новости о связях Baring Vostok с оппозицией

4 часа назад
Арест в Швеции: предполагаемый российский шпион спрятался под одеяло

Арест в Швеции: предполагаемый российский шпион спрятался под одеяло

3 часа назад
"Они меня точно убьют": 15-летний немец попросил Путина о помощи

"Они меня точно убьют": 15-летний немец попросил Путина о помощи

5 часов назад
Универсиада. Российские хоккеисты обыграли словаков

Универсиада. Российские хоккеисты обыграли словаков

2 часа назад
FT оценил провал Порошенко и перспективы Тимошенко и Зеленского

FT оценил провал Порошенко и перспективы Тимошенко и Зеленского

3 часа назад
Куда пойти в праздничные выходные: подборка интересных спектаклей и шоу

Куда пойти в праздничные выходные: подборка интересных спектаклей и шоу

4 часа назад
Рубль в марте: будет отступать, но без спешки

Рубль в марте: будет отступать, но без спешки

10 часов назад
Веселый вдох, невеселый выдох: чем дышал убийца двух человек на Невском

Веселый вдох, невеселый выдох: чем дышал убийца двух человек на Невском

1 час назад
Госдеп выступил с заявлением по Венесуэле, Китаю и России

Госдеп выступил с заявлением по Венесуэле, Китаю и России

1 час назад
Москва не признает решение Гааги по иску "Нафтогаза"

Москва не признает решение Гааги по иску "Нафтогаза"

1 час назад
Лыжник Устюгов: Клебо разобрался со мной как с ребенком

Лыжник Устюгов: Клебо разобрался со мной как с ребенком

1 час назад
Хамза бен Ладен лишен саудовского подданства

Хамза бен Ладен лишен саудовского подданства

1 час назад
Кибератака против России: США не стали уведомлять НАТО

Кибератака против России: США не стали уведомлять НАТО

1 час назад
Идею госрегулирования ставок эквайринга никто не поддержал

Идею госрегулирования ставок эквайринга никто не поддержал

2 часа назад
За русскую речь на Украине дают срок в 10 лет

За русскую речь на Украине дают срок в 10 лет

2 часа назад
124
Климкин пригрозил России Бермудским треугольником, но в другом месте

Климкин пригрозил России Бермудским треугольником, но в другом месте

2 часа назад
Умер Коля Кузнецов, чью мечту исполнил президент

Умер Коля Кузнецов, чью мечту исполнил президент

3 часа назад
Москва и Вашингтон договорились о снижении стоимости виз

Москва и Вашингтон договорились о снижении стоимости виз

3 часа назад
На Мертвом море впервые за долгое время построят отель

На Мертвом море впервые за долгое время построят отель

3 часа назад
Эмоциональный крымчанин атаковал Шеремета слюной и зеленкой

Эмоциональный крымчанин атаковал Шеремета слюной и зеленкой

3 часа назад
"Как фильм ужасов": откровения выжившей на бурятском "перевале Дятлова"

"Как фильм ужасов": откровения выжившей на бурятском "перевале Дятлова"

3 часа назад
Ошибки GPS: водителям пришли штрафы за оплаченную парковку

Ошибки GPS: водителям пришли штрафы за оплаченную парковку

4 часа назад
"Яндекс.Телефону" пришлось стать дешевле

"Яндекс.Телефону" пришлось стать дешевле

4 часа назад
Дерев дал показания на Арашуковых и был освобожден

Дерев дал показания на Арашуковых и был освобожден

4 часа назад
Российские лыжники выиграли серебро в эстафете

Российские лыжники выиграли серебро в эстафете

5 часов назад
Симоньян призналась Скабеевой, что живет без феминизма и зарплаты

Симоньян призналась Скабеевой, что живет без феминизма и зарплаты

5 часов назад
Tesla запускает в продажу новые версии "трешки", но закрывает все магазины

Tesla запускает в продажу новые версии "трешки", но закрывает все магазины

5 часов назад
Судьба и "Триумф" Глюкозы. Билет в шоу-бизнес спас юную пацанку от смерти

Судьба и "Триумф" Глюкозы. Билет в шоу-бизнес спас юную пацанку от смерти

6 часов назад
Крупнейший в Европе офис нашли в Москве

Крупнейший в Европе офис нашли в Москве

6 часов назад
Погода выходных: постоянство изменчивости

Погода выходных: постоянство изменчивости

6 часов назад
Украинские националисты угрожают Жванецкому из-за ордена Путина

Украинские националисты угрожают Жванецкому из-за ордена Путина

7 часов назад
Превратившись в грузовик, УАЗ "Хантер" еще и подорожал

Превратившись в грузовик, УАЗ "Хантер" еще и подорожал

8 часов назад
Изюм в качестве перекуса: польза для здоровья и неожиданная опасность

Изюм в качестве перекуса: польза для здоровья и неожиданная опасность

9 часов назад
Легализацией переделок и доработок автомобилей займутся спецлаборатории

Легализацией переделок и доработок автомобилей займутся спецлаборатории

9 часов назад
15 любимых котов из российских мультфильмов

15 любимых котов из российских мультфильмов

11 часов назад
СМИ: в WhatsApp появится встроенная криптовалюта

СМИ: в WhatsApp появится встроенная криптовалюта

11 часов назад
Объявлены цены на обновленный Renault Duster для России

Объявлены цены на обновленный Renault Duster для России

12 часов назад
Топ-10 самых богатых семейных кланов США

Топ-10 самых богатых семейных кланов США

15 часов назад
Владислав Листьев. Неоконченное расследование. Смотрите в выходные на "России 24"

Владислав Листьев. Неоконченное расследование. Смотрите в выходные на "России 24"

19 часов назад
1 046
Долгожданное продолжение: "Годунов" возвращается

Долгожданное продолжение: "Годунов" возвращается

25.02.2019 19:50
1 марта зал "Зарядье" открывает продажу билетов на второй концертный сезон

1 марта зал "Зарядье" открывает продажу билетов на второй концертный сезон

27.02.2019 19:59
На сцену "Театриума на Серпуховке" возвращается "Баба Chaneль"

На сцену "Театриума на Серпуховке" возвращается "Баба Chaneль"

26.02.2019 10:05