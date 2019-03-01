Экстремальный туризм для экстремально богатых: кто торгует адреналином

Один человек погиб и еще шестеро пострадали в результате мощного схода лавины в Карачаево-Черкесии. Волна снега накрыла их прямо во время спуска с горы. ЧП произошло в специальной, закрытой для катания зоне неподалеку от курорта Архыз. Это место известно тем, что там любят отдыхать экстремалы с экстремально высоким уровнем достатка.

Вместо лыж— спуск с вершины на желтых носилках. Экстремал с шестью друзьями отправился в горы на вертолете, чтобы спуститься по целине с вершины горы. Это называется хелиски. Но для этой команды стремление к острым ощущениям закончилось в больнице. Врачи говорят, что повезло — жить будут. "Приехали бригада травматологов и хирургов, а также главный реаниматолог республики", — говорит министра здравоохранения Карачаево-Черкесии Казим Шаманов.



Вот так обычно происходит операция по спасению погребенных под лавиной. Этим лыжникам повезло — их достали быстро. Дышать под лавинным снегом можно считаные минуты.

"Несколько участников смогли сами освободиться из-под снега. Когда прилетела наша группа, один из участников пытался оказать помощь погибшему мужчине. Остальные пребывали в состоянии шока", — рассказывает начальник Архызского поисково-спасательного подразделения Карачаево-Черкесского поисково-спасательного отряда МЧС России Сергей Мыльников.

Курорт Архыз молодой, но очень популярный. Сюда на подготовленные склоны приезжает множество любителей активного отдыха. Многие ищут новых впечатлений.

Здесь заканчивается дорога, но следы от снегоходов повсюду. Впереди так называемый "пухляк" — еще нехоженый снег. Мобильные едва работают, да и разряжаются на холоде быстро.

Всего-то в 10 километрах ущелье, в котором накануне фрирайдеры спускались со склонов. Регистрироваться в МЧС они не стали. Обычно на подобные вылазки группу сопровождает опытный сертифицированный гид, который должен знать о маршруте все. Именно такой инструктор и погиб под лавиной. Сергей Камбалов, член Ассоциации горных гидов, хорошо знал эти горы.

"У Сергея было около 20 лет стажа работы лыжным гидом в горах по всему миру. В его квалификации сомневаться не стоит. Просто фрирайд – это такой вид активного экстремального отдыха, который сопряжен с объективными рисками", — поясняет член правления Ассоциации горных гидов России Максим Фойгель.

Остальные члены группы — банкиры и бизнесмены, которые могли себе позволить подобный недешевый экстремальный отдых. На фрирайд — катание вне трасс — их отправила одна из московских турфирм. На сайте реклама самых разных вариантов отдыха. Однако комментировать несчастный случай в турфирме отказались.

Что именно случилось на склоне и спровоцировало сход снега, пока неизвестно. Даже идеальная метеосводка не гарантирует отсутствие лавин. Об опыте лыжников остается только догадываться. За свою порцию адреналина они заплатили сполна.