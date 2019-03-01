Москва не признает решение Гааги по иску "Нафтогаза"

Минюст РФ прокомментировал решение Гаагского трибунала по иску "Нафтогаза". Согласно заявлению ведомства, Москва его не признает, а в процессе вообще не участвовала. Кроме того, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства, юрисдикция этого суда на Россию не распространяется.

Предметом спора стали убытки компании после возвращения Крыма в Россию. Ранее украинская сторона заявила, что выиграла суд и ждет компенсации. Решение пока частичное, итоговое ожидается в конце этого года или начале будущего.

Тем временем, контракт "Газпрома" с "Нафтогазом" о транзите в Европу истекает в 2019-м. Еврокомиссия намерена добиться его продления еще на десять лет – при условии привлекательности этого для всех сторон. Правда, использование "Северного потока" вдвое выгоднее.