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1 марта 201922:12

Представитель Полины Юмашевой подтвердил развод с Дерипаской

EPA

Совладелец энергометаллургического холдинга En+ Олег Дерипаска развелся с Полиной Дерипаской. Произошло это больше года назад. Но только сейчас стало известно. При этом после развода жена миллиардера Полина взяла свою девичью фамилию Юмашева.

До сих пор слухи о разводе ни одна из сторон не подтверждала. Теперь представитель дочери Валентина Юмашева проговорился, утверждает газета "Ведомости". Полина Юмашева, как утверждает Forbes, владеет издательством Forward Media Group и долей в компании LAM Publishing, которая управляет проектами Look At Media.

Агентство Bloomberg оценило состояние Олега Дерипаски. С начала 2019 года оно выросло на 1 миллиард 70 миллионов долларов. В рейтинге мировых миллиардеров он занял 490 место с состоянием в 3 миллиарда 930 миллионов долларов. В рейтинг Bloomberg вошли 25 россиян.

В апреле 2018 года США ввели санкции против Дерипаски и связанных с ним активов — агрохолдинга "Кубань", компаний "Евросибэнерго" и "Русал", холдинга "Русские машины" и "Группы ГАЗ", а также инвестиционной компании B-Finance, холдингов "Базовый элемент" и En+. За четыре дня состояние россиянина уменьшилось на 905 миллионов долларов.

На сайте En+ в посвященном структуре акционеров разделе сайта холдинга, указано, что 6,75% акций компании принадлежат "бывшим членам семьи" Дерипаски. Кто это En+ не раскрывает. По пакету бывших членов семьи голосует независимый траст. Это было одним из условий, которое Вашингтон выставил для снятия санкций. Еще одно условие – снижение доли Дерипаски в En+ до 45%. Причем голосовать он может только 35% акций.

Дочь экс-руководителя администрации президента России Бориса Ельцина Полина Юмашева вышла замуж за Олега Дерипаску в 2001 году. В семье родились сын и дочь. Брачного контракту супруги не заключали.

Весной 2018 года Forbes оценивал состояние Олега Дерипаски в 6,9 миллиарда долларов. Он занимал 19-е место в рейтинге богатейших бизнесменов России.

Партнер BMS Law Firm Денис Фролов считает, что развод Дерипаски и Полины Юмашевой не связан с американскими санкциями. Наоборот, она получила акциями получила отступные в виде доли в бизнесе. 6% акций, которыми она располагает, не дают права влиять на управление, но обеспечивают стабильный доход, если компания платит дивиденды.

Полученный Полиной Юмашевой ракет акций стоил 440 миллионов долларов, после санкций подешевел до 186 миллионов. Сейчас этот пакет оценивается в 310 миллионов. При этом, по условиям дополнительной эмиссии, Олег Дерипаска имеет приоритетное право выкупить эти акции у своей бывшей супруги.

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