Во Флориде самолет врезался в жилой дом: пилот погиб

В пятницу, 1 марта, в американском штате Флорида легкомоторный самолет врезался в многоэтажное жилое здание. По данным местных СМИ, в результате инцидента погиб один человек – пилот.

По уточненным данным, самолет врезался в здание между 16-м и 17-м этажами, после чего рухнул на террасу с бассейном. Жильцы дома были эвакуированы, передает ТАСС.

К настоящему времени личность погибшего пилота не установлена. Национальный совет по безопасности на транспорте устанавливает все обстоятельства произошедшего.