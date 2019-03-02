Михаилу Горбачеву исполнилось 88 лет

Бывший президент СССР (1990-1991) Михаил Горбачев празднует свой день рождения — 2 марта ему исполнилось 88 лет.

Как рассказал глава отдела международных связей и контактов с прессой "Горбачев-фонда" Павел Палажченко, первый и единственный президент Советского Союза отметит свой день рождения с семьей и друзьями, никаких публичных торжественных мероприятий не запланировано.

В день рождения Горбачев, как правило, получает поздравительные письма и телеграммы, в том числе от правительства.

Со знаменательной датой экс-президента СССР уже поздравил министр иностранных дел Германии Хайко Маас. В своем Twitter он назвал Горбачева "отцом гласности и перестройки", отметил, что он положил конец холодной войне и внес значительный вклад в объединение Германии. Как указал Маас, Горбачев является выдающимся государственным деятелем, который до сих пор выступает за мир. Горбачев — лауреат Нобелевской премии мира, он получил ее в 1990 году.