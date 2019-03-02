60 на 30: массовая драка произошла на трассе в Швеции

В Швеции в пригороде города Нючёпинг неизвестные устроили массовую драку. 30 человек с одной стороны и 60 с другой били друг друга и забрасывали камнями, пишет РИА Новости.

Конфликт возник в зоне отдыха на трассе Е4. Двух пострадавших доставили в больницу.

Полиция предполагает, что побоище стало результатом разногласий двух криминальных группировок. Ведется поиск участников.