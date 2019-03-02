Тренер ЦСКА Гончаренко: мы выглядели ниже своего уровня

Наставник столичного футбольного клуба ЦСКА Виктор Гончаренко, подопечные которого проиграли гостевой матч тульскому "Арсеналу" на стадионе в Грозном (0:2) после игры признал, что соперник выиграл по делу. "Давно так плохо не выглядели", — сетует тренер "красно-синих".

"Проиграли абсолютно по делу, — цитирует Гончаренко официальный сайт ЦСКА. – Выглядели гораздо ниже своего уровня. Наверное, это и тренерская вина, что команда так плохо играла. Мы давно так плохо не выглядели. Не знали, что делать с мячом. Обычно находили лазейки, но сегодня не удавалось".

"У нас были проблемы и в центре, и на флангах. Нет какой-то одной причины поражения. Мы просто играли плохо. Не выполнялось то, о чем говорили с командой до игры", — сказал тренер и добавил, отвечая на вопрос о возможной игре в Туле при полных трибунах, — Сложно говорить, что было бы. Если играешь на высоком уровне, то соперник всегда будет сильным".