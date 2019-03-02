Заммэра Томска помещена под домашний арест

Вице-мэр Томска помещена под домашний арест после обвинений в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает Следственный комитет. Меру пресечения Анне Подгорной избрана в субботу, 2 марта. Под домашним арестом она проведет два месяца.

По сообщению Следкома, злоупотребление должностными полномочиями сотрудниками департамента архитектуры и градостроительства администрации Томска заключалось в выдаче два года назад матери чиновницы разрешения на использование земель в поселке Радиоцентр под Томском для проведения газопровода к жилому дому. При этом газопровод был размещен на участке особой природоохранной зоны, о чем сотрудники департамента, естественно, были осведомлены. Строительство объекта повышенной опасности на данной территории "создало угрозу экологической безопасности, а также безопасности жизни и здоровья человека", утверждают в Следкоме.

После задержания Анна Подгорная дала признательные показания.