Конфликт с Индией: премьера Пакистана предложили выдвинуть на Нобелевскую премию мира

На интернет-платформе change.org появились две петиции с призывом номинировать на Нобелевскую премию мира 202 года премьер-министра Пакистана Имрана Ахмеда Хана Ниази. Их уже подписали более 300 тысяч человек.

По мнению подписавших эти документы, пакистанский премьер достоин столь высокой награды за усилия по установлению мира и диалога в Азиатском регионе, в различных конфликтах. Авторы имеют в виду, в частности, конфликты между Индией и Пакистаном, а также Афганистаном и США.

Однако из петиций была размещена на платформе change.org из Великобритании, вторая — из Пакистана. Их подписали 250 тысяч 408 человек и 64 тысячи 118 человек соответственно, пишет РИА Новости.

Кризис в отношениях Индии и Пакистана резко обострился после 14 февраля, когда смертник подорвал себя рядом с колонной военизированной полиции в северном индийском штате Джамму и Кашмир, погибли 45 человек. Затем самолеты ВВС Индии нанесли удар по территории Пакистана, а ВВС этой страны сбили индийские самолеты.