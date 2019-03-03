СМИ сообщили о задержании бывшего министра финансов и сборов ДНР

В СМИ появилась информация о том, что в Ростове-на-Дону задержан бывший министр финансов и сборов ДНР Александр Тимофеев. Также сообщается, что он доставлен для проведения следственных действий в Москву.

47-летний политик и бизнесмен Александр Тимофеев имеет прозвище "Ташкент". В течение нескольких месяцев он проживал в Ростове-на-Дону, передает РИА Новости. Ранее, будучи министром, Тимофеев жил в Донецке.

31 августа Тимофеев был в числе тех, кто сопровождал главу ДНР Александра Захарченко в кафе "Сепар", в котором произошел теракт. При взрыве Тимофеев получил тяжелые ранения, а Захарченко и один из его охранников погибли. Тимофеев был освобожден от всех должностей в ДНР и переехал в Ростов-на-Дону.

Тимофеев в ДНР был неоднозначной фигурой. Так, сообщается, что в ноябре 2017 года он незаконно присвоил агропромышленное предприятие "Колос Д". Об этом рассказал директор компании Вадим Савенко.