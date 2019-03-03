Transparency International пригрозила Киеву отменой безвиза с ЕС

Международная организация по борьбе с коррупцией Transparency International предупредила Украину, что финансовая помощь от МВФ может быть заморожена, а безвизовый режим с ЕС – отменен. Это случится, если Киев не восстановит закон об ответственности чиновников за коррупцию. "Верховенство права должно быть восстановлено", — приводит сообщение организации РИА Новости.

В Transparency International заявили, что действия Киева ослабляют борьбу с коррупцией на Украине. Они направлены на закрытие 65 дел о коррупции, четыре из которых связаны с высокопоставленными чиновниками. Речь идет о решении Конституционного суда Украины отменить статью Уголовного кодекса о незаконном обогащении. Благодаря этому чиновники могут легализовать свои доходы, полученные незаконным путем, и не бояться ответственности за это. Из-за этого также теряют актуальность декларации об их доходах, отмечает Transparency International.

Национальное антикоррупционное бюро Украины также выступает против решения КС Украины. Петр Порошенко внес в парламент законопроект, который подразумевает ответственность за коррупцию, но вместе с тем учитывает поправки Конституционного суда.

Уголовная ответственность за незаконное обогащение – одно из требований Евросоюза для введения безвизового режима, а также – одно из обязательств Киева перед МВФ. Закон, введенный в 2015 году, предусматривает наказание в виде тюремного срока от 5 до 10 лет с конфискацией имущества и лишением права занимать лет должностей или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.