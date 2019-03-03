Прыжок с седьмого этажа: трое разбились, спасаясь от пожара в Питере

В Санкт-Петербурге трое мужчин погибли, выпрыгнув с седьмого этажа жилого дома в попытке спастись от пожара. Возгорание произошло в одной из комнат четырехкомнатной квартиры в девятиэтажке на Ленской улице. Обстановка по всей площади комнаты горела открытым огнем.

Сообщение о пожаре в Красногвардейском районе города поступило в МЧС в 10:56, первые пожарно-спасательные подразделения прибыли уже в 11:04, сообщило Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу. Тем не менее, еще до прибытия спасателей трое мужчин выпрыгнули из окна горящей квартиры.

Прибывшие к месту пожара врачи скорой помощи констатировали смерть троих мужчин, передает РИА Новости. В 11:16 открытое горение было ликвидировано. Причину пожара и обстоятельства трагедии предстоит выяснить дознавателям.