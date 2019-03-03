Память Алферова увековечат в Питере

В Санкт-Петербурге будет увековечена память нобелевского лауреата Жореса Алферова, скончавшегося накануне от сердечно-легочной недостаточности. Об этом сообщил врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов. Он уточнил, что для этого власти планируют советоваться с семьей ученого, его родными и близкими.

Официальная церемония прощания с Алферовым состоится 5 марта в Санкт-Петербургском научном центре РАН на Университетской набережной. Похоронят академика на кладбище в Комарове под Петербургом. Похороны пройдут с воинскими почестями.

Жорес Алферов родился 15 марта 1930 года в Витебске. После окончания школы без вступительных экзаменов был зачислен в Ленинградский электротехнический институт, который окончил с отличием в 1952 году, а затем защитил кандидатскую и докторскую диссертации. В 1972 году Алферов был избран членом-корреспондентом Академии наук СССР, в 1979 году стал академиком. В 2000 году Алферову совместно с американскими учеными Джеком Килби и Гербертом Кремером была присуждена Нобелевская премия по физике. Алферов и Кремер получили ее за разработку полупроводниковых гетероструктур, используемых в высокочастотных схемах и оптоэлектронике.