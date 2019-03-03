Алферов скончался за две недели до дня рождения

2 марта в Петербурге скончался выдающийся российский физик, лауреат Нобелевской премии, академик Российской академии наук Жорес Алферов. Блестящий ученый. Соболезнования семье направил президент Путин, отметивший и твердую гражданскую позицию, роль, которую Алферов сыграл в общественной жизни страны.

"Будущее России — наука и технологии, а не распродажа сырья. И будущее страны не за олигархами, а за кем-то из моих учеников", — говорил Жорес Алферов, имея в виду учеников созданного им Академического университета. Сегодня здесь — траур.

"В реанимационное отделении он вызывал нас, своих заместителей, и отдавал указания, как правильно, какие решения нужно применять в его отсутствие в университете", — вспоминает Олег Чакчир, и. о. ректора Академического университета РАН.

Коллеги и ученики опустошены, раздавлены. Новость об уходе Алферова стала неожиданностью, хоть и не секрет, что академик в последние месяцы тяжело болел.

В кабинете Жореса Алферова все, как было при жизни: письма, учебные планы, календарь на март. На столе у него всегда идеальный порядок. Ручка должна лежать только по правую руку. Медали. Нобелевская — рядом , портрет его брата Маркса, погибшего на войне, и большой портрет Эйнштейна, которого Алферов бесконечно уважал как физика и социалиста.

Последняя его съемка. Минувший октябрь. Жорес Алферов на 100-летнем юбилее Физтеха имени Иоффе. Он возглавлял институт 16 самых тяжелых для страны лет — с 1987-го по 2003-й. И тогда на фоне краха проектов, безденежья, утечки мозгов умудрился превратить его в оазис научной и общей культуры.

"Мы всегда уделяли внимание росту нашей научной молодежи и тому, чтобы сотрудники института гордились, что они работают в нем, и чтобы наука была главным делом их жизни", — говорил Алферов.

"Он приходил к нам и говорил: так, ребята, американцы сделали уже 120 ампер на квадратный сантиметр. Где наши лазеры? Почему вы так долго не можете?" Конечно, мы тут же все вылезли из кожи и побили этот американский рекорд", — рассказал Сергей Иванов, врио директор Физико-технического института имени Иоффе.

Он удостоился Нобелевской премии в 2000 за работу, основные принципы которой сформулировал еще в 1970-м. По полупроводникам Алферов защитил докторскую. Тогда же он стал профессором и заведующим базовой кафедрой оптоэлектроники ЛЭТИ. Был избран членом-корреспондентом Академии наук и лауреатом самой престижной в стране премии – Ленинской.

"Рецепт открытия заключается в том, что нужно иметь способности и удачу. И стойко держаться, пока не придет счастливая идея", — считал Алферов. Эти кадры сняты в 1973-м, и черным по белому в них читаются дух товарищества, счастье совместного труда.

"Гетероструктуры сейчас, наверное, и в детском саду проходят, а тогда это был новый тип приборов, в который никто не верил. И только Жорес Иванович благодаря своему предвидению понял, что именно это направление в полупроводниках является самым перспективным", — отметил Вячеслав Андреев, член-корреспондент РАН.

Мобильные телефоны, солнечные батареи, лазеры — от простейших световых указок до мощнейших, тех, что сваривают трубы и корабельные корпуса. В основе всего этого — научные открытия Алферова.

"Просыпаясь утром, включая радио и телевизор, вы даже не подозреваете, что у вас в квартире присутствует Жорес Иванович. Он открыл изделия, которые позволяют транслировать самые современные технологии и превратить весь этот большой мир в одну интересную деревню", — сказал глава КПРФ Геннадий Зюганов.

Алферов — депутат шести созывов Государственной Думы, член фракции КПРФ, но при этом беспартийный. Он шел в политику, чтобы сражаться за науку. "Одна из страшных капиталистических вещей — это та система образования, которая появляется в результате", — считал ученый.

Над входом в здание лицея при Академическом университете — три флага — России, Петербурга и копия Знамени Победы. Университет — любимое детище Алферова, в создание которого он и вложил Нобелевскую премию. Не только вуз, но и школа. Здесь учат на стыке различных дисциплин — физики, химии, биологии, медицины. Лекции читают и работают вместе со студентами в лабораториях практикующие ученые.

"Когда мы говорим, что отстали навсегда, я обычно отвечаю: нет. Пока мы умеем готовить высококвалифицированные кадры, мы можем стать передовыми", — отмечал Жорес Алферов.

Всю жизнь он поддерживал молодежь и вкладывался в нее. Считал, что пик научной деятельности приходится на 30 лет, когда человек уже много знает и еще полон сил и энергии.

"Это была одна из самых ярких, а может быть, самая яркая фигура в Академии наук. Это был человек, который относился к тому поколению гигантов. И это была личность во всех отношениях", — считает помощник президента РФ Андрей Фурсенко.

"Он подготовил плеяду людей, своих последователей в огромном, которые развивают его идеи и следуют по тому научному пути, который он проложил первый, как по лыжне", — подчеркнул президент Курчатовского института Михаил Ковальчук.

Лавры от Кирилла Лаврова, гранит от Даниила Гранина, портрет Петра от Андрея Петрова — кабинет уставлен и увешан подарками на дни рождения. До своего 89-летия Алферов не дожил двух недель. Великого ученого похоронят 5 марта на Комаровском кладбище под Петербургом.