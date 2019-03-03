"Новая церковь" Украины пожаловалась на задержание "архиепископа" в Крыму

В Киеве утверждают, что в Симферополе в воскресенье, 3 марта, полиция задержала "архиепископа" "новой церкви" Украины Климента.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию "новой церкви", "архиепископ Симферопольский и Крымский Климент (Кущ)" был задержан днем на автовокзале. Последнее, что о нем известно, что его везли в отделение полиции. Сейчас связи с задержанным нет.

Отмечается, что "архиепископ" Климент планировал посетить в Ростове-на-Дону судебное разбирательство по делу гражданина Украины Павла Гриба, которого обвиняют в содействии терроризму. По версии следствия, в 2017 году Гриб через интернет убеждал ученицу одного из старших классов школы Сочи заложить самодельное взрывное устройство и привести его в действие на выпускном ‪вечере 30 июня. Потом же он рекомендовал старшекласснице уехать из России.

Дело слушается в Северо-Кавказском окружном военном суде в Ростове-на-Дону, следующее заседание намечено на 4 марта.