Прибалтийские власти довели переписывание истории до абсурда

Спецкор ВГТРК Александр Рогаткин завершает серию своих репортажей из Прибалтики. На очереди — рассказ о "Лесных братьях".

"Лесные братья" в ходе Второй мировой воевали на стороне Гитлера, помогая ему реализовать план "Ост". План "Ост" ставил задачу Москву и Ленинград сравнять с землей, а десятки миллионов славян уничтожить. По теории расового превосходства немцев, другие должны были освободить Германии жизненное пространство. Прибалтов, как румын и венгров, Гитлер просто использовал в своих целях. Так "Лесные братья" оказались на стороне зла. Кто, почему и как их чествует сегодня?

От справедливого возмездия "Лесные братья" скрывались аж до середины 50-х годов, понарыв по всей Прибалтике подземные бункеры. Их даже сейчас не просто обнаружить. Посмотрим, что там внутри. Особенно не разгуляешься, где-то 10 квадратных метров, не больше. Здесь, скорее всего, стояли нары, а в углу, где духовое отверстие в потолке, была печка-буржуйка.

Хозяевам конкретно этого убежища не повезло. Уже в 1949 году их выследили сотрудники госбезопасности и закидали бункер гранатами. Теперь здесь мемориал. Памятный крест и фотографии литовских "Лесных братьев". В бункере скрывались один из их командиров, его женой и помощник.

В Эстонии и вовсе построили целый хутор с потайными ходами и землянками. Посмотреть на суровый быт борцов с советской властью под землю спускается весь восьмой класс с острова Саарема. 6 часов добирались на автобусе, чтобы взглянуть на бутыль самогона, без которой партизанить было бы невозможно.

Проведя экскурсию подрастающему поколению, Меелис Моттус, хозяин бункера "Лесных братьев", обязательно накормит всех нехитрой крестьянской едой и споет под гитару их песню.

У Моттуса и самого отец был одним из "Лесных братьев". Правда, как он уверяет, никого не убивал и ни на кого не нападал, а просто прятался: "У меня отец спрятался в лесу с 14 лет. Он не хотел идти в советскую армию. В немецкую армию — тоже".

После амнистии отец никому никогда об этом не говорил. А потом как-то отвел сына в лес, во всем признался и рассказал, что под крышей школы прячет автомат ППШ.

Только после 1991 года Моттус забрался на школьный чердак и нашел там автомат, который передал в музей. Стрелял ли когда-нибудь из него отец, он так до сих пор и не знает.

- Среди "Лесных братьев" были пособники фашистов, которые виновны в убийствах мирного населения?

- Конечно, были там разные люди. Никогда ты не знал, кто там есть, — сказал Моттус.

Маргарита Черногорова, урожденная Томсон, вспоминает первое послевоенное лето, которое они с подругой проводили на эстонском хуторе у тети. "Потом появились какие-то странные люди ночью. Они начинали с того, есть ли самогон, а потом насиловали женщин, которые были в доме. Вообще я не хочу об этом вспоминать, потому что мне это страшно. И всегда это было под автоматами", — сказала Маргарита.

Организатором еврейского погрома в Каунасе был литовский журналист Альгидрас Климайтис. Он собрал отряд численностью 600 человек и еще до прихода немцев захватил Каунас, который оставила Красная Армия.

Климайтис бежал вместе с немцами и прожил в Германии до 80-х годов. Насчет него споров в литовском обществе нет, а вот его головорезам, которые остались воевать против советской власти, в Литве ставят памятники.

"Памятник так называемому герою, а фактически участнику Холокоста Юнижимайтису Виталстасу, который с 1941 года в Каунасе и Вильнюсе убивал евреев, а после войны был командиром "Лесных братьев", — пояснил Гедрюс Грабаускас, председатель Социалистического народного фронта, журналист.

Недавно доживших до наших дней "Лесных братьев" с помпой награждали в литовском Сейме. У них ордена, льготы и пенсия больше, чем у ветеранов войны с фашизмом.

Удивительное место в Латвии. Наверное, такого нет нигде больше в мире. Мемориал расстрелянным 18 июля 1941 года в Акнесте 175 евреям. Рядом латвийские власти установили памятник их убийцам. Маленькие белые кресты. Под ними лежат так называемые "Лесные братья", которые хладнокровно расстреливали своих бывших соседей.

"Нет ни одного латыша в Латвии, у кого родственник не послужил бы немцам", — сказал журналист Юлий Алексеев.

Юрий Алексеев наполовину латыш. И эта история, такая непростая, прошлась по семье матери. Один эстонский дядя воевал в Красной Армии — грудь в орденах — другой — был в легионе СС.

"Одни прошлись карательными батальонами по Белоруссии, по Псковской области, за ними кровища лилась рекой. А были другие — это насильно призванные в 1944-м немцами. Они отбивались от наступающей советской армии. Но их немцы использовали как пушечное мясо", — рассказал Алексеев.

Он говорит, что дяди после войны остались братьями и никогда не ругались. Поэтому те, кого советская власть в итоге отправляла в лагеря и ставила к стенке, были отпетыми негодяями, с руками по локоть в крови. Остальным разрешили вернуться к мирной жизни — без поражения в правах.

"Они не ценят достигнутый мир или компромисс послевоенного времени. Они переписывают историю, стараются в значительной степени обелить нацизм и очернить советский период истории Латвийской Республики", — считает Мирослав Митрофанов, депутат Европарламента.

Самый известный в Латвии легионер СС Висвалдис Лацис несколько раз избирался депутатом Сейма. Его русофобские высказывания помнят до сих пор: "Нам не нужен ваш латышский язык, нам нужно, чтоб вы знали свое место!" Лацис не особо интересуется, у кого из его сослуживцев по легиону есть военные преступления.

Маршируют по улицам Риги плечом к плечу под общими флагами Waffen-SS и легионеры, и "Лесные братья". Они теперь не делят себя на тех, кто годами сидел в погребе, и тех, кто сжигал евреев в рижской синагоге.

"Это несчастье русского народа, глупость русских, что они не знают разницу между фашистами, нацистам, диктаторами, убийцами, мягкой диктатурой", — заявил Висвалдис Лацис, бывший легионер дивизии СС.

Переписывание истории доведено в Прибалтики до абсурда. Вот и страшный детский лагерь в Саласпилсе, где у детей брали кровь для раненых немцев и заражали инфекцией для испытания медикаментов, теперь чуть ли не дом отдыха. Целые исторические труды издают, обличающую советскую пропаганду.

"Очень распространено утверждение, что у этих детей брали кровь. Что, мол, были 6000-9000 детей, у которых взяли сколько-то там тысяч литров крови. Но это на самом деле вымысел", — подчеркнул историк Карлис Кангерис.

Малолетние узницы Саласпилса вспоминают, что от потери крови, недоедания и болезней дети умирали десятками.

Памятники советским воинам в Прибалтике сносят все последние 30 лет. Процедура растянулась на долгие годы из-за нехватки денег. В октябре прошлого года бульдозеры раскурочили в Алитусском районе монумент советским и французским солдатам, воевавшим здесь плечом к плечу.

Литовский бизнесмен Вилюмас Малинаускас забрал часть скульптуры к себе в частный исторический парк под Друскиненкаем. Самая масштабная скульптурная композиция — советским партизанам-подпольщикам из Вильнюса. "Все-таки это наша история, мы все это прожили, мы все это видели", — отметил Вилюмас.

Тут бы российским туристам-журналистам и всплакнуть от умиления. Это если к надписям не присматриваться, а там, оказывается, литовских партизан-подпольщиков не существовало — были советские диверсанты с вымышленными литовскими фамилиями и евреи. Литовским "Лесным братьям" они отрезали уши и выкалывали глаза и даже грозились сжечь две деревни, но почему-то не сожгли.

Они просто мечтают писать историю от имени победителей. И наши оскверненные памятники для них в лучшем случае будут дешевым антуражем и очередной страшилкой в парке развлечений.