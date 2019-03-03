Универсиада. Российские хоккеистки забросили 13 шайб в ворота китаянок

Женская сборная России по хоккею с шайбой выиграла свой второй матч на проходящей в Красноярске Универсиаде. Наши девушки разгромили сборную Китая 13:0.

Сборная России не имела никаких проблем в игре с китаянками. Первый и второй периоде наши девушки выиграли с одинаковым счетом 4:0, в третьем забросили пять безответных шайб. В составе российский сборной три гола на счету Оксаны Братищевой. По две шайбы забросили Анна Шибанова, Валерия Павлова, Екатерина Николаева, по разу отличились Анна Шохина, Фануза Кадирова, Евгения Дюпина и Виктория Кулишова.

Сборная России одержала вторую победу на турнире. В понедельник россиянки сыграют со сборной Японии.