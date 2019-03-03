Экипаж МКС приветствовал "Дракона"

Экипаж МКС приветствовал прибытие на станцию новейшего американского космического корабля Dragon 2, но напомнил о необходимости совместной работы стран в исследовании космоса.

Астронавт NASA, бортинженер станции Энн МакКлейн заявила на церемонии приветствия, что новый корабль, созданный для людей, прибыл "к нашему порогу" впервые за 40 лет. Она особо отметила, что Dragon 2 встречал экипаж в составе русского, канадца и американки.

По словам Энн МакКлейн, успешное испытание Dragon 2 показывает, что представители разных стран могут объединиться "не перед лицом страха, общей угрозы или врага, но для смелых исследований". Слова американского астронавта цитирует РИА Новости. Она поздравила с успехом миссии не только причастных к его созданию и работе МКС, но и все человечество.

Со своей стороны, командир экипажа МКС, россиянин Олег Кононенко поздравил США и NASA с успешным запуском и стыковкой нового корабля. По его словам, участие в испытании было честью для экипажа станции, а для США стало историческим шагом на пути реализации космической программы и космических исследований.

Канадский же астронавт Давид Сен-Жак назвал успех миссии Dragon 2 "первым днем новой эры для следующего поколения космических исследователей".

Новый космический аппарат частной компании SpaceX Dragon 2, стартовавший в беспилотном режиме 2 марта, прибыл на МКС 3 марта. Стыковка была успешной, правда, после нее на российском сегменте сработала сигнализация, указывающая на поломку системы генерации кислорода, однако потом выяснилось, что это было ложное срабатывание.