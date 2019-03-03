На электронных выборах в Эстонии победила оппозиция

Электронные выборы в 101-местный парламент Эстонии (Рийгикогу) выиграла оппозиционная Реформистская партия, набравшая 40 процентов голосов, сообщила в воскресенье, 3 марта, избирательная комиссия страны.

Согласно ее данным, Консервативная народная партия получила 13,5 процента голосов, партия Isamaa ("Отечество") — 12,6 процента, Центристская партия — 11,7 процента, Социал-демократическая партия — 11,4 процента, партия "Эстония 200" — 5,5 процента. Остальные партии и независимые кандидаты набрали менее 5 процентов голосов избирателей, необходимых для попадания в парламент". Всего в выборах участвовали 10 партий и 15 независимых кандидатов, отмечает РИА Новости.

Избирательные участки в Эстонии закрылись в 20:00 по местному времени (21:00 по Москве). Предварительные итоги голосования станут известны к полуночи. Предварительное и электронное голосование проходило в стране с 21 по 27 февраля, свои голоса отдали более 346 тысяч человек, или около 40 процентов избирателей.