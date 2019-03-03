Российская легкоатлетка Сидорова выиграла чемпионат Европы в Глазго

В Глазго проходит чемпионат Европы по легкой атлетике в помещении. В женских соревнованиях прыгунов с шестом победу одержала россиянка Анжелика Сидорова. 27-летняя легкоатлетка выиграла континентальное первенство, покорив высоту 4,85 метра.

Следом за ней на пьедестале расположилась британская прыгунья Холли Брэдшоу, прыгнувшая на 4,75 метра. Замкнула тройку лучших представительница Греции Николета Кирьякопулу. Ее результат составил 4,65 метра.

Напомним, что ранее Сидорова уже добивалась побед на чемпионатах Европы: в 2014 году она впервые стала чемпионкой, в 2015 выиграла континентальные соревнования в помещении, а еще дважды брала серебро.

На данный момент россиянка выступает в нейтральном статусе из-за дисквалификации Всероссийской федерации легкой атлетики.