Универсиада-2019: биатлонистка Гербулова выиграла индивидуальную гонку

Биатлонистки разыграли первый комплект наград на зимней Универсиаде в Красноярске. Женская индивидуальная гонка закончилась триумфом российских спортсменок, которые заняли весь пьедестал почета.

Победу одержала Наталья Гербулова, которая преодолела 15-километровую дистанцию за 46 минут 10,6 секунды с тремя промахами на четырех огневых рубежах. Второе и третье места также заняли россиянки — Екатерина Мошкова (четыре промаха; отставание – 1 минута 5,3 секунды) и Елена Чиркова (два промаха; +1.13,9).

Остальные россиянки Тамара Воронина, Елизавета и Эмма Тимербулатова заняли места с четвертого по шестое соответственно.