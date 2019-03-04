В Турции футболист устроил резню прямо на поле

Ужасный инцидент произошел во время футбольного матча третьего по силе турецкого дивизиона между клубами "Амедспор" и "Сакарьяспор". Игрок "Амедспора" Мансур Чалар сразу после традиционных предматчевых рукопожатий начал нападать на соперников с лезвием.

Как сообщает "Спорт-экспресс", игрок смог спрятать оружие в руки и пронести на поле. На опубликованном видео заметно, как Чалар подходит к футболистам соперника и наносит им удары ладонью.

Amedsporlu futbolcu Mansur Çalar, Sakaryaspor maçına elinde gizlediği jiletle çıktı ve rakip takım futbolcularını yaraladı@TFF_Orgpic.twitter.com/QHhal7r14n — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 3 марта 2019 г.

После встречи пострадавшие игроки опубликовали фотографии порезов на теле.

Руководство "Амедспора" выступило с заявлением, в котором назвало данную информацию "грязными слухами" и обвинило соперников в клевете.