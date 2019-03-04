8 марта в Москве потеплеет до плюс 8

8 марта, в Международный женский день, синоптики обещают настоящую весеннюю погоду в Москве, однако в течение недели погода будет изменчивой.

Потепление уже началось в понедельник, во вторник температура вырастет до плюс 3-5 градусов, по области – до плюс 6. Вместо снега в этот день будет дождь и порывистый ветер, рассказал "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

6 марта ночью и днем будет около ноля, но потом начнется стремительное похолодание – к вечеру среды температура опустится до минус 12. Все это будет сопровождаться сильным ветром и гололедицей.

Уже 7 марта вечером столбики термометров поднимутся до минус 1-3 градусов, а 8 марта в Москве и области потеплеет до плюс 8. Оттепель продолжится минимум до 9 марта.