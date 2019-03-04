Кокорин получил ожоги после лечения колена в СИЗО

Нападающий санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит" Александр Кокорин получил ожоги во время лечебных процедур, которые проводили ему в СИЗО "Бутырка".

Как сообщил адвокат футболиста Андрей Ромашов, на которого ссылается радиостанция "Говорит Москва", 10 дней назад врачи изолятора сделали Кокорину электрофорез. В результате процедуры игрок получил ожоги кожи и мышечной ткани на ноге. Кроме того, у форварда началось нагноение.

Напомним, что ранее много раз заявлялось о том, что Кокорину необходимо проводить полноценные реабилитационные мероприятия после операции на коленном суставе.