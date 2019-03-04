Максим Орешкин: мне до уровня президента как до Луны

Министр экономического развития России Максим Орешкин прокомментировал свои слова об интересе поработать главой государства, заявив, что ему "до уровня президента как до Луны".

Об этом чиновник проинформировал общественность в своем аккаунте в Facebook, написав, что ему и на "текущем рабочем месте надо работать гораздо лучше, чтобы заслужить звание "хорошего профессионального" министра и выполнить поставленные задачи".

Ранее сообщалось, что на встрече со слушателями академии журналистики "Коммерсанта" сообщил, что ему было бы интересно поработать президентом​ – как и любому другому управленцу.

Орешкин предположил, что работа главы государства "абсолютно чудовищна с точки зрения нагрузки", поскольку, по его мнению, чем выше должность, тем больше ответственность у человека, ее занимающего.