"Автомобилист" обыграл "Трактор" и вышел во второй раунд плей-офф КХЛ

Екатеринбургский "Автомобилист" стал вторым участником второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В понедельник в четвертом матче серии первого раунда клуб из Екатеринбурга в гостях обыграл челябинский "Трактор" со счетом 4:3.

Решающая победа получилась волевой. После первого периода "Автомобилист" уступал со счетом 0:2, отличились Антон Глинкин (2-я минута) и Игорь Исаев (6-я). Во втором отрезке Илья Крикунов (32-я) и Вячеслав Литовченко (33-я) сделали счет ничейным.

Третий период начался с гола в исполнении "Трактора", который забил Александр Шаров (41-я). Однако Дэн Секстон (43-я) и вновь Литовченко (45-я) принесли "Автомобилисту" победу.

Таким образом счет в серии до четырех побед стал 4:0 в пользу екатеринбургского клуба, который впервые в истории вышел во второй раунд плей-офф КХЛ. "Автомобилист" присоединился к омскому "Авангарду", который ранее обыграл казанский "Ак Барс" (4:0).