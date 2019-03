Netflix ответили на слова Спилберга о том, что стриминговые сериалы не могут претендовать на "Оскара"

Режиссер Стивен Спилберг обратился к представителям Академии кинематографических искусств с просьбой перестать допускать проекты стриминговых сервисов номинациям на "Оскар". Представители Netflix отреагировали на это с негодованием, сообщает Fox.

Спилберг считает, что фильмы, которые выходят на стримингах, минуя прокат в кинотеатрах, не должны номинироваться на кинопремии. По его мнению, продукция компаний вроде Netflix должна считаться исключительно телевизионным контентом и участвовать в соответствующих конкурсах.

Представители Netflix ответили на это утверждение знаменитого режиссера резкой критикой. По мнению сотрудников компании, они производят не менее качественный продукт, чем многие киностудии, а стриминг позволяет людям посмотреть те или иные фильмы, находясь в любой точке мира, особенно, там, где поблизости нет кинотеатров.

" Мы любим кинематограф, а также стараемся открывать творцам новые способы донести свое искусство до людей", — отметили представители Netflix.

We love cinema. Here are some things we also love:



-Access for people who can't always afford, or live in towns without, theaters

-Letting everyone, everywhere enjoy releases at the same time

-Giving filmmakers more ways to share art



These things are not mutually exclusive.