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4 марта 201919:37

Netflix ответили на слова Спилберга о том, что стриминговые сериалы не могут претендовать на "Оскара"

Режиссер Стивен Спилберг обратился к представителям Академии кинематографических искусств с просьбой перестать допускать проекты стриминговых сервисов номинациям на "Оскар". Представители Netflix отреагировали на это с негодованием, сообщает Fox.

Спилберг считает, что фильмы, которые выходят на стримингах, минуя прокат в кинотеатрах, не должны номинироваться на кинопремии. По его мнению, продукция компаний вроде Netflix должна считаться исключительно телевизионным контентом и участвовать в соответствующих конкурсах.

Представители Netflix ответили на это утверждение знаменитого режиссера резкой критикой. По мнению сотрудников компании, они производят не менее качественный продукт, чем многие киностудии, а стриминг позволяет людям посмотреть те или иные фильмы, находясь в любой точке мира, особенно, там, где поблизости нет кинотеатров.

" Мы любим кинематограф, а также стараемся открывать творцам новые способы донести свое искусство до людей", — отметили представители Netflix.

Ранее Спилберг недоумевал, что фильм Netflix "Рома", который поставил Альфонсо Куарон, взял в 2019 году три "Оскара" при бюджете в 50 миллионов долларов. Затраты на лучший проект, по мнению авторов премии, картину "Зеленая книга", составили всего пять миллионов. Эту ленту поддерживал сам Спилберг.

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