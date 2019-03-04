Звезда "Беверли-Хиллз, 90210" скончался в 52 года

В 52 года в Калифорнии скончался американский актер из сериала "Беверли-Хиллз, 90210". Люк Перри 10 лет играл в американском молодежном сериале Дилана МакКея. Активно снимался он с 2017 года по настоящее время и в сериале "Ривердэйл". В подростковом сериале он играл отца одного из главных героев Фреда Эндрюса.

Но 28 февраля у Перри случился обширный инсульт, напоминает ТАСС. Актер был госпитализирован, но медикам не удалось спасти его жизнь. У Перри остались двое детей.

Телекомпания Fox хотела возобновить сериал "Беверли-Хиллз, 90210". На экран должны были вернуться звезды оригинального шоу — Тори Спеллин, Брайан Остин Грин, Джейсон Пристли, Дженни Гарт, Иен Зиринг и Габриэль Картерис. Играть они должны будут самих себя, а не своих персонажей из 1990-х. В сериале должно быть шесть фильмов. Однако после выхода тизера Люк Перри и попал в больницу.